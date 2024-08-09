ABD\'li Rapçi Travis Scott Paris\'te Gözaltına Alındı

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Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks bir otelde gözaltına alındı.

ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks "Georges V" otelinde gözaltına alındı. Savcılıktan yapılan açıklamada, güvenlik görevlisinin Travis Scott ile koruması arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, 33 yaşındaki Scott'un gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Fransız medyası Scott'un alkollü olduğunu aktardı. Ünlü rapçinin menajeri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Scott, Haziran ayında alkollüyken Miami'de yaşanan bir olay sonrasında da gözaltına alınmıştı. - PARİS