ABD'li Üç Vatandaş Çin'de Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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ABD'li Üç Vatandaş Çin'de Serbest Bırakıldı

Beyaz Saray, yargısız tutuklu 3 ABD vatandaşı Mark Swidan, Kai Li ve John Leung'un serbest kaldığını duyurdu.

28.11.2024 13:22
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Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Çin'de tutuklu bulunan 3 ABD vatandaşının serbest bırakıldığı belirtildi.

Çin, yıllar süren diplomasi trafiğinin ardından 3 ABD vatandaşını serbest bıraktı. Beyaz Saray, Çin'de tutuklu bulunan Mark Swidan, Kai Li ve John Leung'u serbest bırakıldığını ve yakın zamanda ülkelerine dönerek aileleriyle yeniden bir araya geleceğini duyurdu. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından açıklamada, ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasının Çin'de haksız yere tutuklanan tüm ABD'lilerin özgürlüğüne kavuştuğu anlamına geldiği belirtildi. ABD merkezli haber sitesi Politico da buna karşılık ABD'de tutuklanan bazı Çin vatandaşlarının serbest bırakılmasının beklendiğini duyurdu.

Kai Li Li, casusluk suçlamasıyla 2016'da Çin'de tutuklanmıştı. Uyuşturucuyla bağlantılı suçlar nedeniyle 12 yıldır cezaevinde bulunan iş adamı Mark Swidan, 2019'da delil yetersizliğine rağmen ertelemeli idam cezasına çarptırılmış, John Leung ise casusluk suçlamasıyla 2023'te müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti.

Çin, Eylül ayında 2006'dan bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Papaz David Lin'i serbest bırakmıştı. ABD'li yetkililerin ise buna karşılık bir Çin vatandaşının serbest bıraktığı belirtilmişti.

Joe Biden yönetimi, görev süresi boyunca şu ana kadar yabancı ülkelerde tutuklu bulunan 70'ten fazla ABD'linin serbest bırakılmasını sağladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Beyaz Saray, Diplomasi, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'li Üç Vatandaş Çin'de Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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