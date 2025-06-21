ABD\'nin B-2 Uçakları Guam\'a İlerliyor

ABD medyası, İran'ın yer altındaki Fordow Nükleer Tesisi'ni yok edebilecek kapasitede olduğu bilinen Amerikan B-2 bombardıman uçaklarının Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan askeri üsse doğru ilerlediğini iddia etti.

İsrail ile İran arasındaki saldırılar karşılıklı devam ederken, ABD'nin çatışmaya katılıp katılmayacağına dair gerilim de artıyor. ABD medyasının iki savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde, İran'ın yer altındaki Fordow Nükleer Tesisi'ni yok edebilecek kapasitede olduğu bilinen Amerikan B-2 bombardıman uçaklarının ABD'nin Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Üssü'nden havalandığı iddia edildi. Uçakların, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan askeri üsse doğru ilerlediği aktarıldı. Haberde, B-2'lerin Whiteman Hava Üssü'nden kalkış yaptıktan sonra yakıt ikmali yaptığı ve bunun da uçakların ağır yük nedeniyle tam dolu yakıt tanklarıyla kalkamadığı anlamına geldiği kaydedildi.

"Sığınak delici bombaları taşıma kapasitesine sahip"

B-2 bombardıman uçaklarının, yaklaşık 13 bin 600 kilogramlık sığınak delici bombaları taşıma kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü İran'a saldırı düzenleyip düzenlememe kararını "önümüzdeki iki hafta içinde" vereceğini söylemişti. - WASHINGTON