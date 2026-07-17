ABD'nin İran'a Hava Saldırıları: 7 Yaralı - Son Dakika
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ABD'nin İran'a Hava Saldırıları: 7 Yaralı

17.07.2026 00:06
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ABD, İran'da havalimanı, köprü ve telekomünikasyon kulesini hedef aldı; 7 kişi yaralandı.

İran basını, ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında İranşehr kentindeki bir havalimanının, Bender Hemir kenti yakınlarındaki bir köprünün ve Bender Abbas kentindeki bir telekomünikasyon kulesinin hedef alındığını, saldırılarda 7 kişinin yaralandığı bildirdi.

İran basını, ABD ordusunun İran'a yönelik yeni hava saldırılarında çeşitli altyapı unsurlarını hedef aldığını bildirdi. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, ABD savaş uçaklarının İran'ın güneyindeki çeşitli noktalara füze saldırıları düzenlediğini yazdı.

Yerel basında yer alan haberlerde, ABD saldırılarında Sistan-Belucistan eyaletindeki İranşehr Havalimanı'nın hedef alındığı öne sürüldü. Ayrıca, Bender Hemir kentinde bulunan stratejik bir köprünün yanı sıra, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kenti yakınlarındaki bir telekomünikasyon kulesine de saldırı düzenlendiği iddia edildi. Saldırılarda en az 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bender Hemir'de hedef alınan köprünün ise Bender Abbas ile Şiraz kentlerini birbirine bağlayan kritik bir ulaşım hattı olduğu belirtildi. Bender Abbas'taki kuleye yönelik saldırı sonucunda ise bölgede elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

ABD tarafından saldırılarla ilişkin henüz bir ayrıntı paylaşılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin İran'a Hava Saldırıları: 7 Yaralı - Son Dakika

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