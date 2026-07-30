ABD'nin İran'a Misilleme Saldırıları - Son Dakika
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ABD'nin İran'a Misilleme Saldırıları

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ABD, İran'daki askeri hedeflere yönelik 2 saatlik misilleme saldırısı gerçekleştirdi.

ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son misilleme saldırılarının 2 saatte tamamlandığını duyurarak, "ABD güçleri, komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı üsleri, kıyı gözetleme karakolları ve savunma tesisleri ile deniz gücü unsurları dahil onlarca İran Devrimi Muhafızları Ordusu hedefini vurdu" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasının 2 saatte tamamlandığını duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, son dalganın İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine yönelik önlenen füze saldırısı girişimine karşı bir misilleme olduğu vurgulanarak, "ABD güçleri, komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) üsleri, kıyı gözetleme karakolları ve savunma tesisleri ile deniz gücü unsurları dahil onlarca İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) hedefini vurdu" denildi. Misillemelerin aynı zamanda İran ve vekillerinin ABD kuvvetleri, ticari gemiler ve komşu Körfez ülkeleri için oluşturduğu tehditleri daha da azaltmayı amaçladığı vurgulandı. Orta Doğu'da konuşlu bulunan 50 bini aşkın ABD askerinin teyakkuzda olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

ABD, İran'a misilleme saldırıları başlatmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırı girişimini gerekçe göstererek "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız, çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik" açıklamasında bulunmuştu. Gelişmenin ardından CENTCOM, İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni misilleme saldırılarının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin İran'a Misilleme Saldırıları - Son Dakika

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