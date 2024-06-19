ABD'nin New Mexico Eyaletinde Orman Yangını: 20 Bin Dönüm Alan Küle Döndü, 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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ABD'nin New Mexico Eyaletinde Orman Yangını: 20 Bin Dönüm Alan Küle Döndü, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin New Mexico eyaletinde çıkan orman yangınında 20 bin dönüm arazi küle döndü, bin 400 yapı kullanılamaz hale geldi, 1 kişi hayatını kaybetti. Yangınlar rüzgar nedeniyle yayılmaya devam ederken tahliye edilenler için güvenli bölgelere barınaklar kuruldu. New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, yangınlar nedeniyle acil durum ilan etti.

19.06.2024 12:23
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ABD'nin New Mexico eyaletinde çıkan orman yangınında 20 bin dönüm arazi küle döndü, bin 400 yapı kullanılamaz hale geldi, 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin New Mexico eyaleti yangınlarla mücadele ediyor. Pazartesi günü yerel saatle 09.00 sıralarında Mescalero Apache kabile bölgesinde çıkan South Fork Yangını kısa sürede hızlı yayıldı. New Mexico Eyalet Ormancılık Bölümü tarafından yapılan açıklamaya göre yangında 15 bin dönüm arazi küle döndü, bin 400 yapı kullanılamaz hale geldi.

Lincoln County'deki Ruidoso köyünün güneyinde pazartesi günü öğle saatlerinde başlayan Salt Yangını nedeniyle 7 bin 800 kişi tahliye edildi, yaklaşık 5 bin dönümlük arazi küle döndü.

Yangınlar rüzgar nedeniyle yayılmaya devam ederken iki yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Tahliye edilenler için güvenli bölgelere barınaklar kuruldu.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, yangınlar nedeniyle Lincoln County ve Mescalero Apache bölgesinde acil durum ilan etti. - NEW MEXICO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin New Mexico Eyaletinde Orman Yangını: 20 Bin Dönüm Alan Küle Döndü, 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin New Mexico Eyaletinde Orman Yangını: 20 Bin Dönüm Alan Küle Döndü, 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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