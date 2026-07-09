ABD'nin Saldırıları Stratejik Demiryolu Hattını Vurdu

İran basını, ABD'nin saldırılarında İran'ın Çin ve Rusya ile ticaret yaptığı stratejik demiryolu hattının da vurulduğunu bildirdi.

ABD'nin son iki günde düzenlediği hava saldırılarında vurulan noktalara dair detaylar netleşmeye başladı. İran basını, ABD'nin saldırılarda İran'ın kuzeyindeki Golestan eyaletinde bulunan Aq Taqeh Khan demiryolu köprüsünü vurduğunu belirtti.

Söz konusu demiryolu hattı, İran'ın Çin ve Rusya ile ticaret yaptığı stratejik bir hat olarak biliniyor. Türkmenistan ve Kazakistan'dan geçen demiryolu hattı, İran'dan Çin'e önemli bir kara bağlantısı sağlarken, hattın bu yılın başlarında ABD'nin İran'ın limanlarına uyguladığı abluka sırasında önemi daha da arttı. Hat, geçtiğimiz yılın sonlarından bu yana Rusya tarafından İran'a yük sevkiyatı için de kullanılıyor.

İran basını, köprünün onarımının kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. - TAHRAN