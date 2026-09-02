ABD ordusu İran'daki DMO hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu, 50 bin asker teyakkuzda - Son Dakika
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ABD ordusu İran'daki DMO hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu, 50 bin asker teyakkuzda

ABD ordusu İran\'daki DMO hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu, 50 bin asker teyakkuzda
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait hava savunma ve radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme yetenekleri ve iletişim sistemlerinin vurulduğunu belirterek son saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Saldırıların, DMO'nun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve ABD askeri personeline yönelik son girişimlerine misilleme olduğu vurgulanırken, Orta Doğu'da görev yapan 50 binden fazla ABD askerinin teyakkuz halini sürdürdüğü ifade edildi.

ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurarak, "Saldırılar kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait hava savunma ve radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme yetenekleri ve iletişim sistemleri vuruldu" açıklamasında bulundu.

ABD ordusundan İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırılarıyla ilgili yeni bilgilendirme geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, DMO'nun askeri altyapısını hedef alan son saldırı dalgasının tamamlandığı belirtilerek, "Saldırılar kapsamında DMO'ya ait hava savunma ve radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme yetenekleri ve iletişim sistemleri vuruldu" denildi. Söz konusu saldırıların DMO'nun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve ABD askeri personeline yönelik son saldırı girişimlerine karşı misilleme olduğu vurgulanarak, "Halihazırda Orta Doğu genelinde görev yapan 50 binden fazla ABD askeri personeli; teyakkuz halini, caydırıcılığını ve Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) yönlendirdiği operasyonları icra etmeye yönelik hazırlıklarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD, İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurmuştu

CENTCOM'dan yapılan önceki açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiler ve bölgede konuşlu ABD askerlerine yönelik saldırı girişimleri nedeniyle İran'daki DMO unsurlarına yönelik yeni saldırılar başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD ordusu İran'daki DMO hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu, 50 bin asker teyakkuzda - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD ordusu İran'daki DMO hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını duyurdu, 50 bin asker teyakkuzda - Son Dakika
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