ABD Ordusu Uyuşturucu Kaçakçılarına Saldırdı

ABD ordusunun Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü 3 tekneye düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele kapsamında yeni saldırılar düzenledi. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın emriyle Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün "terör örgütleri" tarafından uyuşturucu kaçakçılığında kullandığı 3 tekneye saldırı düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, istihbarat bilgilerinin teknelerin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyir halinde olduğunu ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı belirtildi. Saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 8 kişinin Doğu Pasifik'te iki tekneye düzenlenen saldırıda, 3 kişinin ise Karayipler'de bir tekneye düzenlenen saldırıda öldürüldüğü ifade edildi. Saldırılar sırasında ABD güçlerinin zarar görmediği açıklandı. - WASHINGTON