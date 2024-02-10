ABD Saldırılarında 17 Husi Öldü - Son Dakika
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ABD Saldırılarında 17 Husi Öldü

ABD Saldırılarında 17 Husi Öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD saldırılarında toplam 17 Husi mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. ABD ve İngiltere işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda ölen Husi mensupları için başkent Sana'da cenaze töreni düzenlendi.

10.02.2024 23:41  Güncelleme: 23:54
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD saldırılarında toplam 17 Husi mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ve ABD ile İngiltere güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husiler tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarında toplam 17 Husi mensubunun öldüğü bildirildi. Açıklamada, ABD ve İngiltere işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda ölen Husi mensupları için başkent Sana'da bugün cenaze töreni gerçekleştirildiği aktarıldı.

Husiler, Gazze'deki saldırılar sona erene kadar İsrail'e giden ve İsrail ile bağlantılı tüm gemileri hedef alacaklarını açıklamıştı. Husilerin 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'deki saldırılarından küresel tedarik zinciri olumsuz etkilenmişti. ABD ise ticari ve savaş gemilerine yönelik saldırılara karşılık defalarca Husilere ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlemişti. Geçtiğimiz hafta da Husiler, ABD ve İngiliz gemilerine Kızıldeniz'de füze fırlatıldığını duyurmuş, ardından da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçen 2 gemiye 6 gemisavar balistik füze ateşlediğini, bir gemide hasar meydana geldiğini bildirmişti. - SANA

Kaynak: İHA

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Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, İran, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD Saldırılarında 17 Husi Öldü - Son Dakika


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