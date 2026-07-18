ABD Saldırısı 20 Köyü Susuz Bıraktı

ABD'nin İran'ın Cask kentindeki Bunji köyünde su arıtma tesisine düzenlediği saldırı sonucu yaklaşık 10 bin nüfuslu 20 köy susuz kaldı.

ABD, İran'da sivil altyapıya saldırılarını sürdürdü. Hürmüzgan Valiliğinden yapılan açıklamada, Cask sahil kentine yönelik saldırıda Bunji köyündeki su arıtma tesisinin vurulduğu, birçok köyün içme suyu tedarikinin kesildiği ifade edildi. Hasar değerlendirmesinin sürdüğü, kesinti olan bölgelere yeniden su sağlamak için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

20 köy susuz kaldı

Hürmüzgan Su ve Atıksu Şirketi yöneticisi Hamzeh Pour, su arıtma tesinin vurulması sonucu yaklaşık 10 bin nüfuslu 20 köyün içme suyu tedarikinin tamamen kesildiğini aktardı. Pour, denizden su çekmek için kullanılan pompa istasyonunın ve günlük 3 bin 150 metreküp üretim kapasitesine sahip Bunji tuz arıtma tesisinin elektrik trafosunun tamamen tahrip edildiğini belirtti. Pour, "Bu köyler ciddi bir su kıtlığı kriziyle karşı karşıya" ifadesini kullandı. - TAHRAN