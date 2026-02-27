ABD Sinaloa Karteli'ne 10 Milyon Dolar Ödül Koydu - Son Dakika
ABD Sinaloa Karteli'ne 10 Milyon Dolar Ödül Koydu

27.02.2026 01:09
ABD, Sinaloa Karteli'nin yöneticisi iki kardeşe yakalanmaları için 10 milyon dolar ödül verecek.

ABD, Meksika'daki Sinaloa Karteli'nin yöneticileri arasında yer alan uyuşturucu kaçakçısı iki kardeşin başına toplam 10 milyon dolar ödül koydu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın en güçlü ve en vahşi uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerinden Sinaloa Karteli'nin önde gelen isimlerinden Rene Arzate-Garcia ve Alfonso Arzate-Garcia kardeşlerin başına 5'er milyon dolar ödül koyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "Sinaloa Karteli'nin Tijuana bölgesi yöneticileri oldukları söylenen "La Rana" lakaplı Rene Arzate-Garcia ve kardeşi Aquiles lakaplı Alfonso Arzate-Garcia'nın her birinin herhangi bir ülkede yakalanmasına ve/veya mahkum edilmesine yol açacak bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül verilecektir" denildi.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'ne (DEA) göre Rene ve Alfonos Arzate-Garcia kardeşler, Sinaloa Karteli bünyesinde son 15 yıldır ABD ile Meksika sınırında yer alan ve California'ya açılan kapı olarak görülen Tijuana bölgesini birlikte kontrol ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, "Devam eden çatışmalara rağmen bu kritik kaçakçılık koridorunu yönetmeye devam eden kardeşler, Trump yönetimi tarafından kitle imha silahı olarak tanımlanan ölümcül ve yasa dışı fentanil maddesinin ABD'ye sevkiyatı da dahil olmak dahil olmak üzere, kartel faaliyetlerinin sürdürülmesinde kilit isimlerdir. Trump yönetimi, geçtiğimiz yıl Sinaloa Karteli'ni hem Yabancı Terör Örgütü (FTO) hem de Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak listelemiştir" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Suç, Son Dakika

