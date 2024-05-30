ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya silah kullanma izni verdi

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ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın sadece Harkov bölgesini savunmak için Rusya topraklarındaki hedeflere karşı ABD tarafından tedarik edilen silahları kullanmasına izin verdiğini iddia etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki hedeflere karşı ABD tarafından tedarik edilen silahları kullanmasına izin verdiği iddia edildi. ABD'li üst düzey bir yetkili, Biden'ın Ukrayna'nın sadece Harkov bölgesini savunmak için bu izni verdiğini belirterek, "Başkan kısa süre önce ekibine, Ukrayna'nın kendilerine saldıran ya da saldırmaya hazırlanan Rus güçlerine karşılık verebilmesi için ABD tarafından tedarik edilen silahları Harkov bölgesinde karşı ateş amacıyla kullanabileceği talimatını verdi" dedi. - WASHINGTON