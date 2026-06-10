ABD, Umman Körfezi'nde petrol tankerini etkisiz hale getirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "CENTCOM, Umman Körfezi'nden geçişi sırasında Palau bayraklı M/T Settebello adlı gemiyi etkisiz hale getirdi. ABD'ye ait bir hava aracı, mürettebatın Amerikan güçlerinin talimatlarına defalarca uymaması üzerine tankerin makine dairesine hassas mühimmat ateşledi" denildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı'nın "Umman'ın Sohar limanının 20 mil kuzeydoğusundaki bir tankerin makine dairesinde yangın çıktığına" dair bilgilendirmesinin ardından ABD'den bir açıklama geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD güçleri, İran'dan petrol taşımaya çalışarak devam eden ablukayı ihlal eden bir başka geminin ardından, Umman Körfezi'nde üst üste ikinci gün bir petrol tankerini daha etkisiz hale getirdi. CENTCOM, Umman Körfezi'nden geçişi sırasında Palau bayraklı M/T Settebello adlı gemiyi devre dışı bıraktı. ABD'ye ait bir hava aracı, mürettebatın Amerikan güçlerinin talimatlarına defalarca uymaması üzerine geminin makine dairesine hassas mühimmat ateşledi" ifadeleri kullanıldı.

Geçiş izni verilen gemiler hakkında da bilgilendirme yapan CENTCOM, "13 Nisan'da ablukanın başlamasından bu yana kurallara uymayan 8 gemiyi devre dışı bıraktı, kurallara uyan 134 gemiyi yönlendirdi ve insani yardım taşıyan 42 geminin geçişine izin verdi" denildi.

UKMTO açıklama yapmıştı

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) bugün Umman'ın Sohar limanının 20 mil kuzeydoğusundaki bir tankerin makine dairesinde yangın çıktığını bildirmişti. Açıklamada, mürettebatın tahliye edildiği, 1 kişinin yaralandığı ve 2 mürettebat üyesinin kayıp olduğu belirtilmişti. - WASHINGTON