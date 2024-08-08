ABD Yardım Kuruluşu WCK, Gazze\'de Filistinli Personelin İsrail Saldırısı Sonucu Öldüğünü Bildirdi

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ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK), Gazze Şeridi'nde Filistinli bir personelin İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri katlederken, hayatta kalmaya çalışan Filistinlilere insani yardım sağlayan kurumları da hedef almaya devam ediyor. ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK), bölgenin merkezindeki Deir el-Balah'ta Filistinli bir personelin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü bildirdi. WCK açıklamasında kimliği Nadi Sallout olarak belirtilen personelin görev dışında öldürüldüğü kaydedildi. WCK, olayın araştırılacağını kaydetti.

"Olaydan haberdar değiliz"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "IDF şu ana kadar kuruluşun bir çalışanının iş sırasında zarar gördüğü herhangi bir olaydan haberdar değildir" ifadeleri kullanılırken, WCK ile iletişim halinde oldukları aktarıldı.

İsrail ordusu 1 Nisan tarihinde Deir el-Balah'ta WCK çalışanlarının bulunduğu araçları hedef almış ve aralarında ABD, Avustralya, Britanya ve Polonya vatandaşlarının da bulunduğu 7 personel hayatını kaybetmişti. - GAZZE