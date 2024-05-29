ABD'ye ait askeri uçak Albuquerque'de düştü - Son Dakika
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ABD'ye ait askeri uçak Albuquerque'de düştü

ABD'ye ait bir askeri uçak, New Mexico eyaletindeki Albuquerque International Sunport Havalimanı yakınlarında düştü. Pilot ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

29.05.2024 03:39
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ABD'ye ait bir askeri uçak ülkenin New Mexico eyaletindeki Albuquerque International Sunport Havalimanı yakınlarına düştü. Uçaktaki tek kişi olan pilotun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

ABD'ye ait bir askeri uçağın ülkenin New Mexico eyaletinde bulunan Albuquerque International Sunport Havalimanı yakınlarına düştüğü bildirildi. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada kazanın saat 14.00 sıralarında yaşandığı belirtilirken, Albuquerque İtfaiye Departmanı ise uçaktaki tek kişi olan pilotun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Olay yerine ulaşan ekiplere hızlı müdahaleleri için minnettarız. Pilot için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı. Albuquerque International Sunport Havalimanı yakınlarında bulunan Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü ise kazayı doğrularken, uçak tipi ve kazanın nedeni gibi detaylar hakkında bilgi verilmedi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - NEW MEXICO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'ye ait askeri uçak Albuquerque'de düştü - Son Dakika

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