Güney Kore'nin batısında ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının acil durum nedeniyle yakıt tanklarından ikisini Sarı Deniz'e bıraktığı açıklandı. Acil iniş yapan uçağın güvenli bir şekilde üssüne geri döndüğü bildirildi.
ABD 8. Hava Filosu'ndan yapılan açıklamada, Güney Kore'nin Gunsan kenti yakınlarındaki Kunsan Hava Üssü'nden kalkan F-16'nın yerel saatle 10.00 sıralarında Seul'ün yaklaşık 200 kilometre güneyinde acil durum nedeniyle iki yakıt tankını Sarı Deniz'e bıraktığı kaydedildi. Açıklamada, pilotun güvenli bir şekilde üsse acil iniş yaptığı ifade edilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Kazalarla gündeme gelmişti
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar son aylarda art arda yaşanan kazalarla gündeme gelmişti. Geçen ay ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının Güney Kore'nin batı kıyısı açıklarında Sarı Deniz'e düştüğü bildirilmişti. Aralık 2023'te ise ABD 8. Hava Filosu'na ait bir F-16 eğitim sırasında Sarı Deniz'e düşmüştü. Mayıs ayında da ABD 51. Hava Filosu'na ait bir F-16, Seul'ün güneyindeki Osan Hava Üssü yakınlarına çakılmıştı. Her üç kazada da kendini uçaktan fırlatmayı başaran pilotlar sağ olarak kurtulmuştu.
Japonya'daki uçak kazasında 8 ABD askeri ölmüştü
ABD Hava Kuvvetleri geçtiğimiz Kasım 2023'te ise Japonya'da yaşanan bir kaza ile gündeme gelmişti. Osprey tipi bir askeri uçak Yakushima Adası açıklarına düşmüştü. ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçaktaki 8 mürettebatın tamamının öldüğü bildirilmişti. Gelişmenin ardından ABD ordusu dünya genelindeki Osprey tipi uçaklarının operasyonlarını geçici olarak askıya almıştı. - SEUL
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı Sarı Deniz'e yakıt tankları bıraktı - Son Dakika
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