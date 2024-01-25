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Aç Kurtlar Hanak ilçesinde Köpeğe Saldırdı - Son Dakika
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Aç Kurtlar Hanak ilçesinde Köpeğe Saldırdı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde aç kalan kurt sürüsü, kent merkezine inerek bir köpeğe saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtlar köpeği kovaladıktan sonra kaçmaya başladı. Son günlerde kent merkezinde kurtların görülmesi ise ilçe sakinlerini tedirgin ediyor.

Aç Kurtlar Hanak ilçesinde Köpeğe Saldırdı
25.01.2024 - 09:26,  Güncelleme: 09:28
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Ardahan'ın Hanak ilçesinde aç kalan kurtlar kent merkezine inerek bir köpeğe saldırdı.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde aç kalan kurt sürüsünün köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, yerleşim yerlerine kadar iniyor. Hanak ilçesine bağlı Selamverdi Mahallesi'nde güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde aç kurtlar, bir evin önündeki köpeğe saldırdı. Bir süre köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, daha sonra kaçmaya başladı.

Son günlerde kent merkezinin değişik mahallelerinde kurtların görünmesi ise ilçe sakinlerini tedirgin ediyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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Ardahan, Güvenlik, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aç Kurtlar Hanak ilçesinde Köpeğe Saldırdı - Son Dakika


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