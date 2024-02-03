 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aç kurtlar köpeğe ikinci kez saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aç kurtlar köpeğe ikinci kez saldırdı

Aç kurtlar köpeğe ikinci kez saldırdı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde aç kalan kurt sürüsü, ikinci kez bir köpeğe saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtlar köpeği kovaladıktan sonra kaçmaya başladı. İlçede yaşayanlar, ikinci saldırı nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

03.02.2024 22:43  Güncelleme: 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehre inen aç kurtlar köpeğe ikinci kez böyle saldırdı

ARDAHAN - Ardahan'ın Hanak ilçesinde sokak köpeğine ikinci kez saldıran kurtlar, yine başarısız oldu.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde aç kalan kurt sürüsünün ikinci kez köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, yerleşim yerlerine kadar iniyor. Hanak ilçesine bağlı Selamverdi Mahallesi'nde güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde aç kurtlar, bir evin önündeki köpeğe saldırdı. Bir süre köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, daha sonra kaçmaya başladı.

Bölgeye iki hafta önce yine gelen kurtlar, aynı köpeğe saldırmış ve yine başarısız olmuştu. Tamamen kar altında olan bölgede yaşanan ikinci kurt saldırı nedeniyle, ilçede yaşayanlar tedirginlik yaşadıklarını aktardı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ardahan, Hanak, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aç kurtlar köpeğe ikinci kez saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 23:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Aç kurtlar köpeğe ikinci kez saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement