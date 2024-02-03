Aç kurtlar köpeğe ikinci kez saldırdı

Şehre inen aç kurtlar köpeğe ikinci kez böyle saldırdı
ARDAHAN - Ardahan'ın Hanak ilçesinde sokak köpeğine ikinci kez saldıran kurtlar, yine başarısız oldu.
Ardahan'ın Hanak ilçesinde aç kalan kurt sürüsünün ikinci kez köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, yerleşim yerlerine kadar iniyor. Hanak ilçesine bağlı Selamverdi Mahallesi'nde güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde aç kurtlar, bir evin önündeki köpeğe saldırdı. Bir süre köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, daha sonra kaçmaya başladı.
Bölgeye iki hafta önce yine gelen kurtlar, aynı köpeğe saldırmış ve yine başarısız olmuştu. Tamamen kar altında olan bölgede yaşanan ikinci kurt saldırı nedeniyle, ilçede yaşayanlar tedirginlik yaşadıklarını aktardı.
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