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Acı Kaybın Ardından Cenaze Töreni

Acı Kaybın Ardından Cenaze Töreni
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Pamukkale'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Arzu Acunsöz, son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 34 yaşındaki Arzu Acunsöz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Acunsöz'e (34) seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Arzu Acunsöz, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acunsöz, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Arzu Acunsöz'ün cenazesi, helallik alınmasının ardından Asri Mezarlık Yerleşkesine getirildi. Dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acunsöz'ün cenazesi, gözyaşları ve dualar eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Pamukkale, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Acı Kaybın Ardından Cenaze Töreni - Son Dakika

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