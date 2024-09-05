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Acıkan ayı restoran bahçesinde yemek ararken böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde acıkan bir ayı restoranın masalarında yiyecek ararken görüntülendi.

Olay, dün gece geç saatlerde, Ankara'nın Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda meydana geldi. Acıkan bir ayı ilçe merkezine inerek, restorandın bahçesine girdi. Restoran bahçesinde gezinen ayı masalar üzerinde bir şeyler ararken görüntülendi. Yiyecek bulamayan ayı restoran bahçesinden çıkarak karanlıkta kayboldu.