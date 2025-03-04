Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'a İddianame

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında "ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin" reklamlarının yapıldığı gerekçesiyle iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Acun Ilıcalı ve Steven Sadettin Saran gibi kısım başka şüpheliler hakkında TV8 ve EXXEN platformlarında yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine başsavcılık, Saran İnternet Televizyon A.Ş. bünyesinde hizmet veren S SPORT + logolu internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespiti üzerine, Acun Ilıcalı ve Steven Sadettin Saran'ın da aralarında bulunduğu hakkında, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. - İSTANBUL