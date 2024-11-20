Acun Ilıcalı'ya Yasadışı Bahis Soruşturması

3.Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis reklamı yapılması ve insanların teşvik edilmesi iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamı yapılması ve teşvik iddiasıyla Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL