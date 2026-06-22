Adalar Belediye Başkanı Akpolat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika
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Adalar Belediye Başkanı Akpolat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

22.06.2026 23:35
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Aralarında Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Adalar'da tarihi eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarılmış, ayrıca ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği, daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü belirtilmişti. 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konulmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 39 şüpheli sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Ercan Akpolat, Adalar Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Adalar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adalar Belediye Başkanı Akpolat tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

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