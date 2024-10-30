Adalet Bakanı Tunç: 'Yargıya güvenelim'

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Adalet Bakanı Tunç: "(Ahmet Özer) Dışardan yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmelerdir"

ANKARA - Adalet Bakanı Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Yürütülen bir soruşturma var. Bu soruşturmanın neticesini beklemek gerekir. Soruşturmanın neticesine göre yargı en doğru kararı verecek. Bu yüzden yargıya güvenelim" dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Tunç, " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu bir soruşturma. Bu soruşturmanın neticesini beklemek lazım. Burada dosyadaki delilleri bilmeden, dosyanın içindeki durumla alakalı herhangi bir bilgi olmadan konuşmak doğru olmaz. Dolayısıyla dışardan yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmelerdir. Bu bir soruşturma, neticeyi beklemek lazım. Soruşturmanın neticesine göre yargı en doğru kararı verecek. Bu yüzden yargıya güvenelim" dedi.

"Hakimle ilgili reddi hakim talebinde bulunmuşlardı"

Bakan Tunç, Ekrem İmamoğlu'nun devam eden davasına bakan hakimin Samsun'a atanmasıyla ilgili soruya yönelik ise, "O hakimle ilgili daha önce tartışma konusu olmuştu. O davada sanık avukatları, o hakimle ilgili reddi hakim talebinde bulunmuşlardı. Reddi hakim talebinde bulundukları bir hakimle ilgili bu kez de Hakimler ve Savcılar Kurulu gerçekleştirmiş olduğu bir nakil kararını eleştirmeleri doğru bir mantık değil. Çünkü zaten o hakimi kendileri reddetmişlerdi. Dolayısıyla bugün çıkıp HSK'nın o hakimi görevden aldığı şeklindeki yorumlar doğru değil, bir çelişkidir" diye konuştu.

"Referanduma şaibeli demek bir kere demokratik bir tavır değil millete hakarettir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumuna 'şaibeli' yönündeki ifadelerinin sorulduğu soruya ise Tunç, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokrasiyi güçlendiren, Cumhuriyet'i güçlendiren bir sistemdir. Halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği, yasamayı belirlediği bir sistem. Referanduma şaibeli demek bir kere demokratik bir tavır değil millete hakarettir çünkü millet onay vermiştir. Milletin onay verdiği bir konuya şaibeli demek hiç kimseye yakışmaz" şeklinde konuştu.