Adalet Bakanı: Türk Bayrağına Yönelik Saldırılarda Soruşturma Başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk bayrağına yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez" dedi. - ANKARA