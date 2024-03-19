Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yazıya göre eylem Tok ve oğlunun iadesi için belgeler tamamlandı

3.Sayfa

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: " (Eylem Tok ve oğlunun iadesi) Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. Bu yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz." - ANKARA