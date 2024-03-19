Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: " (Eylem Tok ve oğlunun iadesi) Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. Bu yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yazıya göre eylem Tok ve oğlunun iadesi için belgeler tamamlandı - Son Dakika
Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, V.K., R.Ö., S.Y., M.S. ve M.Ş. isimli 5 kişi yakalandı. Operasyonda 38,98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Tahkikat devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir elektrikli scooter, park halindeki araçların arasından yola çıkan yayaya çarptı. Yaralanan yayaya sağlık ekipleri müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'da kontrolden çıkan bir otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin 2 Cumhuriyet Savcısı ve 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Konya'da kontrolden çıkan bir otomobil, otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza sonucunda durakta bekleyenler yol kenarına savruldu. Yaralılar tedavi altına alındı ve polis olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştürdüğü ve kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye toplamda 72 bin 257 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü için kullanılan ekipmanlar ve canlı hayvanlar ele geçirildi. Ayrıca, kumar oynadıkları tespit edilen kişilere de ceza verildi.
Isparta'da kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, İ.H. isimli vatandaşı arayarak adının terör örgütü soruşturmalarına karıştığını söyleyerek hesabına 250 bin TL göndermesini istedi. İ.H., dolandırıldığını anlayarak emniyete ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilgili banka görevlileriyle işbirliği yaparak vatandaşın hesabından transfer edilen parayı bloke etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi'ndeki semt pazarında sahibi tarafından pazar alışverişinde görüntülenince sosyal medyada ilgi gören 'Pamuk' isimli ördek, ters yola girdiği belirtilen bir taksinin çarpması sonucu öldü. Ördeğin sahibi ise taksi şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, Ankara'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde bir otomobili durdurarak içerisinde bulunan 4 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. Suriye uyruklu oldukları belirlenen 3 şahsın yurda kaçak yollardan girdikleri ve belgelerinin olmadığı tespit edildi. Şahıslar gözaltına alınırken, aracı kullanan şüpheli de göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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