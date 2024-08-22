Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'da Hamile Kadına Yönelik Şiddeti Kınadı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'da Hamile Kadına Yönelik Şiddeti Kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'nın Akhisar ilçesinde hamile bir kadına yapılan şiddeti kınayarak, şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

22.08.2024 01:35
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'nın Akhisar ilçesinde hamile kadına yönelik şiddeti kınadı ve şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum. Şiddet olayının hemen ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli Yılmaz A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu belirttiği paylaşımında, " Kadına şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez. Kadına şiddet, açık ve tartışmasız bir şekilde insan hakkı ihlalidir. Kadına karşı şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, şiddeti amasız, fakatsız kesin bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına şiddet, insanlığa ihanettir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'da Hamile Kadına Yönelik Şiddeti Kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'da Hamile Kadına Yönelik Şiddeti Kınadı - Son Dakika
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