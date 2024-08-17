Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yangınlarla ilgili adli soruşturma başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını ve yangınlarla mücadele için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarını seferber ederek yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır" ifadelerine yer verdi.

CEKUT ekiplerinin yangınla mücadele için görevlendiğini belirten Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak, havadan ve karadan aralıksız bir şekilde müdahale edilen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmaları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerimizi (CEKUT) görevlendirdik. 100 kişilik uzman CEKUT ekibimizi, araç ve ekipmanlarıyla birlikte yangınlara müdahale için teyakkuza geçirdik. Bütün çabamız ve duamız yangınların en kısa sürede söndürülmesi içindir" ifadelerini kullandı. - ANKARA