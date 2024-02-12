Belediye çalışanı silahlı saldırı sırasında bunları söylemiş: Sana 2,5 milyon lira para verdim, geri ödemedin

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CHP\'nin kalesini emanet ettiği isim, işçileri böyle tehdit etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında belediye çalışanlarından Mikail Güvenir'in silahlı saldırısına uğradı. Güvenir'in 3 el ateş edip ağır yaraladığı Güdük'e saldırı anında "Sana 2,5 milyon TL para verdim, bu parayı bana neden geri ödemedin?" dediği ortaya çıktı.

Özel kalem müdürü vekili Samet Güdük.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ AĞIR YARALANDI

Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRGAN BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük'ü vuran M.G. gözaltına alındı. M.G.'nin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalıştığı, Güdük'ün arkadaşı olduğu, bir süre sohbet ettikten sonra üzerindeki tabancayı çekip, ateş ettiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.G.'nin belediye personeli olduğu için üst araması yapılmamış olabileceği ileri sürüldü. Aşırı kan kaybeden ve uzun süre duran kalbi tekrar çalıştırılan Güdük'ün durumunun kritik olduğu, yaşam destek ünitesine bağlandığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ALACAK VERECEK MESELESİ

Adana Valiliği'nden saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır" denildi.

"SANA 2,5 MİLYON LİRA VERDİM, GERİ VERMEDİN"

Öte yandan belediye binasındaki saldırıyla ilgili önemli bir detay daha ortaya çıktı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'ü 3 el ateş ederek ağır yaralayan belediye çalışanı Mikail Güvenir'in saldırı anında "Sana 2,5 milyon TL para verdim, bu parayı bana neden geri ödemedin?" dediği öğrenildi.