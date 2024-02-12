Belediye çalışanı silahlı saldırı sırasında bunları söylemiş: Sana 2,5 milyon lira para verdim, geri ödemedin

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında belediye çalışanlarından Mikail Güvenir'in silahlı saldırısına uğradı. Güvenir'in 3 el ateş edip ağır yaraladığı Güdük'e saldırı anında "Sana 2,5 milyon TL para verdim, bu parayı bana neden geri ödemedin?" dediği ortaya çıktı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük'ü vuran M.G. gözaltına alındı. M.G.'nin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalıştığı, Güdük'ün arkadaşı olduğu, bir süre sohbet ettikten sonra üzerindeki tabancayı çekip, ateş ettiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.G.'nin belediye personeli olduğu için üst araması yapılmamış olabileceği ileri sürüldü. Aşırı kan kaybeden ve uzun süre duran kalbi tekrar çalıştırılan Güdük'ün durumunun kritik olduğu, yaşam destek ünitesine bağlandığı bildirildi.
Adana Valiliği'nden saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır" denildi.
Öte yandan belediye binasındaki saldırıyla ilgili önemli bir detay daha ortaya çıktı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'ü 3 el ateş ederek ağır yaralayan belediye çalışanı Mikail Güvenir'in saldırı anında "Sana 2,5 milyon TL para verdim, bu parayı bana neden geri ödemedin?" dediği öğrenildi.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Belediye çalışanı silahlı saldırı sırasında bunları söylemiş: Sana 2,5 milyon lira para verdim, geri ödemedin - Son Dakika
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