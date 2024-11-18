Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne Rüşvet İddiası: Dava Devam Ediyor

3.Sayfa

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 61,5 milyon lirayı bulan reklam ihalelerine "fesat karıştırdıkları, rüşvet alıp verdikleri" iddiası ile aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet S. ile reklamcılık şirketi sahibi Süleyman A.'nın tutuklu bulunduğu 12 kişinin 7 yıl ile 19 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle açılan davaya devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar belediye başkan danışmanı Mürüvet S. ile reklamcılık şirketi sahibi Süleyman A. yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne bir reklam firması sahibi, 22 Temmuz 2022'de 'Rüşvet vermeden ihale alamıyoruz' diyerek Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bazı çalışanları ile reklam ajansları sahipleri hakkında şikayetçi oldu. İhbarla Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüphelileri teknik ve fiziki olarak takip eden Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 18 Aralık 2023'te yaptığı operasyonda yakalanan belediye başkanı danışman Mürüvet S. (35), Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet İlker T. (42), Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yuşa D. (39), ve reklam ajansı çalışanları Mete Ç. (34), Murat İ. (49), Semih D.(46), Süleyman A. (36), Tahir Cem O. (42), Umut Ş. (46), Yüksel Y. (61), Can K. (47), Mehmet Fatih G. (41) gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevkedilen Mürüvet S., Mehmet İlker T., Semih D., Süleyman A., Tahir Cem O. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

İkinci duruşma yapıldı

Yapılan soruşturma sonunda, 12 sanıkla ilgili olarak "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak" suçlarından haklarında 7 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle Adana 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya ilk celsede tutukluluklarının devamına karar verilen belediye başkanı danışmanı Mürüvet S. ile reklam ajansı sahibi Süleyman A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Ses kaydı ile yapılan duruşmada tanık Hasan A., sanıkları tanıdığını, iş yaptıkları için belediyeye gelip gittiklerini söyledi. Sanık Mürüvvet S.'nin belediye başkanı danışmanı olduğunu belirten Hasan A., "Mürüvvet S.'nin ihalelerde görevi yoktu. Sürece de müdahil değildi, irtibatı da sağlamıyordu. Bizim birim, tanıtım ve kent konseyi ile ilgilidir. Bizden önce de sonra da şartname aynıdır. Mecliste bütçe ayrılır, 50 kalem aynıdır. Farklı 3-5 kalem olursa eklenir. Görevde olduğum sürece herhangi bir firmayı ön plana çıkarma olmamıştır. Mürüvvet hanım personelle irtibata girmez, daire başkanları yada benimle irtibata girer" dedi.

Matbaacı tanık Yusuf S., sanık Süleyman A.'nın işlerini yaptığını belirterek, "Süleyman bey beni arar fiyat alır. Kim uygunsa ona işi yaptırır. Bu uygulama sadece Süleyman beye özel değil" dedi.

Mahkeme başkanı daha sonra sanıklara yeni bilirkişi raporunda geçen hususlar üzerine söz verdi. Sanıklar savunmalarını yapıp tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyip eski savunmalarını tekrar etti.

Mahkeme savcısı, "rüşvet alıp ve vermek" suçundan tutuklu bulunan sanıklar Mürüvvet S. ve Süleyman A.'nın tahliyesine karar verilmesini ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini talep etti.

Söz verilen sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar belediye başkanı danışmanı Mürüvvet S. ve reklam şirketi sahibi Süleyman A.'nın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet diğer sanıkların adli kontrol şartlarının devamını kararlaştırıp duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA