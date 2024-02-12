Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilini Vuran Şüphelinin İfadesi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilini Vuran Şüphelinin İfadesi

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilini Vuran Şüphelinin İfadesi

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilini vuran şüphelinin ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi.

12.02.2024 14:56  Güncelleme: 15:02
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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilini vuran şüphelinin ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, belediye halk ekmekte çalışan Mikail G., Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G. yanında bulundurduğu tabanca ile Samet Güdük'ü yaraladı. Yaralanan Güdük'ün ameliyatı devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Daha sonra suç aletiyle polise teslim olan şüpheli Mikail G.'nin, ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dediği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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