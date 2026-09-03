Adana Çukurova'da deprem molozlarının döküldüğü alanda yangın çıktı, ekipler müdahale etti - Son Dakika
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Adana Çukurova'da deprem molozlarının döküldüğü alanda yangın çıktı, ekipler müdahale etti

Adana Çukurova\'da deprem molozlarının döküldüğü alanda yangın çıktı, ekipler müdahale etti
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Adana'nın Çukurova ilçesindeki Rüzgarlı Tepe mevkisinde, deprem molozlarının döküldüğü boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler molozların tamamını sardı; orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve çevredeki ağaçlık alana sıçraması önlendi.

Adana'da 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan ve ağır hasarlı binalardan çıkarılan molozların Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından döküldüğü Rüzgarlı Tepe mevkisinde yangın çıktı. Alevlere ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki ağaçlık alana sıçraması önlendi.

Yangın, merkez Çukurova ilçesine bağlı Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardan çıkarılan tonlarca moloz, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgedeki boş araziye döküldü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle molozların bulunduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deprem molozlarının tamamını sardı. Ortaya çıkan görüntü, çevrede endişeye neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman ekipleri, yangının çevredeki ağaçlık alana sıçramaması için bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Çukurova, 3. Sayfa, İtfaiye, Deprem, Güncel, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana Çukurova'da deprem molozlarının döküldüğü alanda yangın çıktı, ekipler müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Çukurova'da deprem molozlarının döküldüğü alanda yangın çıktı, ekipler müdahale etti - Son Dakika
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