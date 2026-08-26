Adana'da 1.5 Kilo Metamfetamin Yakalandı
Narkotik ekipleri, kapsül halinde metamfetamin taşıyan 2 kadını ve 2 yardımcısını tutukladı.
Adana'da narkotik polisleri 1.5 kilo metamfetamini kapsül haline getirip yutan 2 yabancı uyruklu kadını ve onlara yardım eden 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kadının uyuşturucuyu yutarak taşıdığı ve kente sokmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kadın 2 kurye otogarda yakalandı. Kadınların yanı sıra onlara yardım ettiği öne sürülen 2 şüpheli daha yakalandı.
Şüphelilerin yapılan tıbbi muayenesinde, kadın kuryelerin vücutlarında uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen işlemlerin ardından 2 kadının yuttuğu 140 kapsül çıkarıldı. Kapsüllerin içerisinde toplam 1 kilo 500 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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