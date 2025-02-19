Adana'da 1.5 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Adana'da 1 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da 1 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 5 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik kent genelinde yapılan operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon Türk lirası olan 1 Milyon 500 Bin Adet Gümrük Kaçağı Makaron ele geçirilirken 5 Bin Adet Gümrük Kaçağı Paket sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı, araçlara el konuldu.