Adana'da kamyonetin içerisindeki kutularda, 1 milyon 650 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda kamyoneti durdurdu. Kamyonetteki kutuları açan polis, piyasa değeri 6 milyon 517 bin TL olan toplam 1 milyon 650 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da 1.65 Milyon Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?