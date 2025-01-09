Adana'da 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
ADANA - Adana'da bir panelvan aracın içerisinden 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 32 ABT 737 plakalı bir panelvan araçta yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Plaka Tanıma Sistemi üzerinden aracın konumunu tespit eden polis, Sarıçam ilçesinde yakaladı.
Araçta yapılan aramada piyasa değeri 900 bin TL olan 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da 1.8 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?