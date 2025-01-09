Adana'da 1.8 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Adana'da 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir panelvan aracın içerisinden 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 32 ABT 737 plakalı bir panelvan araçta yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Plaka Tanıma Sistemi üzerinden aracın konumunu tespit eden polis, Sarıçam ilçesinde yakaladı.

Araçta yapılan aramada piyasa değeri 900 bin TL olan 1 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.