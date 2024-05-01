Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

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Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yüzlerce kişi yürüyüp kutlama yaparken simit ve su satanlar ekmek parası için bariyerlerin arkasında kaldı.

01.05.2024 18:18  Güncelleme: 18:25
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Herkes alanlarda, onlar ekmek parası peşinde

ADANA - Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yüzlerce kişi yürüyüp kutlama yaparken simit ve su satanlar ekmek parası için bariyerlerin arkasında kaldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da kutlandı. Kasım Gülek Köprüsü üzerinde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri İstasyon Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sonrası konuşmalar yapıldı.

Yürüyüş sırasında davul ve zurnalar çalınıp işçiler eğlenirken simit ve su satan esnaflar ise ekmek paraları için bariyerlerin arkasında kaldı.

Simit ve su satanlar alana gelenlere hizmet verirken ekmek parası için çalışmak zorunda olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından İstasyon Meydanı'nda konser verildi.

Adana\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları - Son Dakika
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