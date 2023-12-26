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Adana'da 10 milyon 800 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 10 milyon 800 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde bir depoda yapılan operasyonda piyasa değeri 20 milyon 224 bin TL olan 10 milyon 800 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana\'da 10 milyon 800 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi
26.12.2023 - 22:57,
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Adana'da 10 milyon 800 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis yaptığı operasyonda piyasa değeri 20 milyon 224 bin TL olan 10 milyon 800 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahallesinde bir depo doldurulmuş gümrük kaçağı sigara olduğu ihbarını aldı. Bunu üzerine ekipler depoya baskın yaptı. Depoda ve deponun önündeki kamyonetteki yapılan arama çalışmalarında 10 milyon 800 bin doldurulmuş gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin 20 milyon 224 bin TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Halit G., emniyetten sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 10 milyon 800 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi - Son Dakika


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