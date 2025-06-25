Adana\'da 13 Torbacı Yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve hüküm giyen 13 torbacı saklandıkları adreste yapılan operasyonla yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında hapis cezaları kesinleşen 13 hükümlünün saklandıkları adresler belirlendi. Bunun üzerine şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 hükümlü yakalandı.

Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan 13 torbacı cezaevine teslim edildi. - ADANA