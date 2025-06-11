Adana'da 14 Milyonluk Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Adana'da 14 milyonluk kaçak güneş gözlüğü ve telefon ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir iş yerine yapılan baskında piyasa değeri 14 milyon 100 bin TL civarında olan gümrük kaçağı cep telefonu ve güneş gözlüğü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesinde bulunan bir işyerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine işyerine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 100 adet cep telefonu ve 12 bin adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 14 milyon 100 bin TL olduğu öğrenildi.