Adana\'da 15 Yıllık Husumet Nedeniyle İki Kişi Silahla Vuruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde 15 yıllık husumet nedeniyle iki kişi silahla vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Tavşantepe Mahallesinde Cezaevi Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 15 yıl önce T.S. silahla vurularak yaralanıp sakat kaldı. Bugün de T.S.'yi vuran şahısların yakınları 26 ABJ 766 plakalı motosiklet ile evin önünden 2 kez geçerek, "sen daha yaşıyor musun" diyerek tehdit etti. Olayı duyan T.S.'nin oğulları B.S. ve Z.S. av tüfeği ile ateş etti. Olayda baba T.S ve 2 oğlu gözaltına alınırken, motosiklette bulunan B.B. ve M.B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Kozan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olayın 15 yıllık bir tokat yüzünden başlayan husumet olduğunu aktaran T.S.'nin eşi Kader Süslü, "Eşimin kız kardeşleri kavga etmişti eşim de onları ayırmış kavgayı durdurmak için yeğenlerine tokat vurmuştu. O olaydan sonrada onlar eşimi ayağından vurdu ve eşim kötürüm kaldı. 15 senelik bir husumet bu aslında. Buradan motosikletle geçti. Biz tanımıyorduk. 3. kez geçerken 'burada sen daha ölmedin mi' demiş. Sen husumetlimsin niye geçiyorsun buradan" diye konuştu. - ADANA
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