Adana'ya 4 araçla 2 ton kaçak tütün sokmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı
ADANA - Adana polisinin yaptığı çalışmada kente 4 hafif ticari araçla sokulmaya çalışılan 2 ton kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kente yüklü miktarda kaçak tütün sokulacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, tütünlerin getirileceği 4 hafif ticari aracı tespit etti. Araçlar, Sarıçam ilçesinde otoyolda durduruldu. Polisin 4 araçta yaptığı aramada 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Kaçak tütünle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?