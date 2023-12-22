Adana\'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar•
Adana'nın Kozan ilçesinde resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 23 yıl hapis cezasıyla 6 aydır aranan hükümlü Muhammed D.'nin (38), saklandığı yeri belirledi. Jandarma ekipleri adrese baskın yaptı. Yapılan baskında hükümlü yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine götürüldü. - ADANA
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