Adana'da 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 27 şüpheli yakalandı

Adana\'da 27 şüpheli yakalandı

Adana Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü, 11-18 Temmuz tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yapılan çalışmalarda ayrıca, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 6 şarjör ve 29 fişek, 27,7 gram uyuşturucu madde ile 54 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 997 motosiklet sorgulanırken, 2 araç-motosiklet çalıntı olarak bulundu.

18.07.2024 16:29
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Adana'da Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü, 11-18 Temmuz tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 27 şüphelinin yakalandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen tarihlerde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 6 şarjör ve 29 fişek, 27,7 gram uyuşturucu madde ile 54 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Motosiklet ve araçlara yönelik gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde ilçe genelinde 997 motosiklet sorgulanırken, 2 araç-motosiklet ise çalıntı halde yakalandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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