Adana\'da 3 adrese jandarma operasyonu, 6 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri yaptığı operasyonda 6 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ve Karaisalı ilçesinde 3 farklı adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 85 gram esrar, 55 sentetik ecza ele geçirildi. 5 kişi ise gözaltına alındı.