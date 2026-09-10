Adana'da 3 adrese jandarma operasyonu, 6 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 3 adrese jandarma operasyonu, 6 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Adana\'da 3 adrese jandarma operasyonu, 6 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Ceyhan ve Karaisalı ilçelerindeki 3 adrese düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 85 gram esrar ve 55 sentetik ecza bulundu. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekipleri yaptığı operasyonda 6 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ve Karaisalı ilçesinde 3 farklı adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 85 gram esrar, 55 sentetik ecza ele geçirildi. 5 kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Karaisalı, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Gözaltı, Ceyhan, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 3 adrese jandarma operasyonu, 6 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 3 adrese jandarma operasyonu, 6 ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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