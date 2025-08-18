Adana\'da 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da polis, kargo yoluyla kente getirilen kaynak makinelerinin içine gizlenmiş 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo aracılığıyla gümrük kaçağı ürün sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ürünlerin bırakıldığı depoya operasyon düzenlendi. Depodaki çuvallarda bulunan kaynak makinelerini inceleyen ekipler, cihazların içerisine gizlenmiş bin 900 paket elektronik sigara kiti ve bin 350 paket sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. - ADANA