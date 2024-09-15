Adana'da 3 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 3 Hükümlü Yakalandı

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Adana'da çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

15.09.2024 10:06
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Adana'da birçok farklı suçtan aranan 1'i kadın 3 hükümlü yakalandı

ADANA - Adana'da birçok farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1'i kadın 3 hükümlü saklandıkları evlerde yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kasten adam öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Musa K.'yı merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde, kasten yaralamadan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yetkin T.'yi Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde, banka ve kredi kartlarını kullanıp yarar sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Dilek T.'yi ise Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde saklandığı evden gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 3 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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