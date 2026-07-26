Adana'da 3 Kişiyi Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da 3 Kişiyi Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Adana\'da 3 Kişiyi Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kavga sonucunda 3 kişiyi vurarak öldüren Osman A. adliyeye sevk edildi.

Adana'da 3 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Osman A. (28) Semra Yılmaz'ı (44) evinden alarak Rüzgarlı Tepe mevkiine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yılmaz'ı tabancayla vuran Osman A., olay yerinde otomobil içinde bulunan Ali Can Demir (25) ve Sinan İlbey'i de tabancayla vurup olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler otopsinin ardından bugün ailelerine teslim edildi.

Osman A. ise, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste olayı gerçekleştirdiği öne sürülen tabancayla birlikte yakalandı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Osman A., sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman A., gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Evet" cevabını verdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adliye, Kavga, Adana, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 3 Kişiyi Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Hadise de Sedat Peker’e özendi Hadise de Sedat Peker'e özendi

17:16
Gurur dolu anlar İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde okudu
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
16:52
Filenin Sultanları’nın mutluluk gözyaşları
Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları
16:41
CHP’deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
16:37
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 17:54:53. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da 3 Kişiyi Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.