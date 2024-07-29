Adana'da 316 şüpheli yakalandı, 127'si tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 316 şüpheli yakalandı, 127'si tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, 22-28 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 316 şüphelinin yakalandığını ve 127'sinin tutuklandığını bildirdi. Yapılan çalışmalarda, 28 hırsızlık suçundan tutuklanan şüpheli tespit edildi. Ayrıca, 65 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 25 ruhsatsız tüfek ve bin 348 fişek ele geçirildi. Çalıntı olduğu tespit edilen 5 araç, 15 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet de yakalandı. 4 iş yeri ve 1 kişiye yasal işlem yapılırken, 72 kişiye toplamda 70 bin 343 TL idari para cezası kesildi.

29.07.2024 11:51
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Adana Emniyet Müdürlüğü, 22-28 Temmuz tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 316 şüphelinin yakalandığını ve 127'sinin tutuklandığını bildirdi.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 316 şüpheli yakalanırken, 127'si tutuklandı. Tutuklanan 127 şüpheliden 28'inin hırsızlık suçundan tutuklandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 65 ruhsatsız tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 25 ruhsatsız tüfek ve bin 348 fişek ele geçirilirken, 5 araç, 15 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet ise çalıntı halde yakalandı.

Belirtilen tarihlerde, 4 iş yeri ve 1 kişiye yasal işlem yapılırken, 72 kişiye toplamda 70 bin 343 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 316 şüpheli yakalandı, 127'si tutuklandı - Son Dakika

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